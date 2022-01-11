КХЛ планирует проводить матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) договорилась с Федерацией хоккея России о возможности проведения матчей во время Олимпийских игр в Пекине при обоюдном желании клубов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отмененных матчей регулярного чемпионата. В случае, если большая часть матчей "регулярки" будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.

Оставшиеся до паузы матчи регулярного чемпионата будут проводиться только в случае, если эпидемиологическая ситуация в клубах будет стабильной, и в них не будет обнаружено массовых случаев заболеваемости ковидом.