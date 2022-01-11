Тюркин: клубы КХЛ получат предложения по дальнейшему формату сезона через пару дней

По итогам совещания руководства лиги с представителями клубов во вторник было принято решение продолжать сезон, несмотря на то, что с начала января из-за коронавируса были отменены 14 матчей. Пресс-служба КХЛ сообщила, что окончательное решение и календарь отмененных встреч будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате лиги начнется пауза на игры национальных команд на Олимпиаде в Пекине.

"Насколько понял, берется небольшая пауза - пара дней. КХЛ за это время сформулирует те предложения, которые были представлены различными клубами. Они будут аккумулированы и направлены руководителям клубов. Будет проведено голосование, на основании которого будет решено, в каком формате продолжится чемпионат", - сказал Тюркин.

"Хотел бы поблагодарить руководство Континентальной хоккейной лиги и Алексея Алексеевича Морозова (президента лиги - прим. ТАСС) за ту непростую работу, которую приходится делать в этой тяжелой ситуации в мире и стране. Бесспорно, аппарат КХЛ подготовил все возможные варианты по дальнейшей работе лиги в целом, которые могут быть применены в ближайшее время. Разговор, который состоялся, длился больше двух часов, присутствовали руководители всех клубов, и он получился очень конструктивным", - добавил собеседник агентства.

Гендиректор "Динамо" выразил уверенность в том, что чемпионат будет доигран. "У меня есть стопроцентная уверенность, что будет принято правильное решение - чемпионат продолжится, в обязательном порядке будет завершен первый этап чемпионата, успешно пройдет второй этап, и мы обязательно выявим чемпиона. Совещание было очень конструктивным, это был диалог заинтересованных людей - уверен, что по его итогам будет принято правильное решение", - отметил он.

Тюркин рассказал, что "Динамо" подняло вопрос по поводу проведения ближайших матчей - со "Спартаком" (13 января) и "Автомобилистом" (15 января). "Нас очень волновало, когда будет принято решение по поводу этих двух игр. Мы были удовлетворены ответом: речь шла о сдаче ПЦР-тестов, на основании чего будет решено, сможем ли мы провести игры", - подчеркнул гендиректор бело-голубых.