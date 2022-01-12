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Футбол в России

Жирков сообщил, что в "Химках" ему предлагают зарплату в два раза меньше, чем в "Зените"

Решение по контракту игрока с "Химками" будет принято в среду вечером
Юрий Жирков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российскому полузащитнику Юрию Жиркову в "Химках" предлагают зарплату в два раза меньше, чем в петербургском "Зените". Об этом футболист рассказал журналистам.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Жирков подпишет контракт с подмосковным клубом в случае успешного прохождения медицинского осмотра.

"Переход будет зависеть от снимков, показателей медобследования, думаю, что решение по контракту с "Химками" будет сегодня к вечеру. Вся эта история чисто спортивная, но и про то, что буду играть рядом с домом практически. Насколько меньше предлагают зарплату "Химки", чем в "Зените"? В два раза, так что деньги к переходу никакого отношения не имеют".

Первым клубом в профессиональной карьере Жиркова был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА (двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА), лондонский "Челси" (чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии), махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит" (трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России). За сборную России Жирков сыграл в 105 матчах (четвертое место в истории), в 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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