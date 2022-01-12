Васильев считает, что олимпийский состав женской сборной России по биатлону уже определен

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Состав женской сборной России по биатлону для участия в Олимпиаде в Пекине уже определен. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В среду на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге состоялся спринт, лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (восьмое место). Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова - 20-й, Ирина Казакевич - 35-й, Ульяна Нигматуллина - 49-й. Худший из шести россиянок стала Анастасия Шевченко - 57-е место. На Олимпиаду поедут пять российских биатлонисток, состав сборной для участия в Олимпиаде будет объявлен 17 января.

"Скорее всего, первая пятерка и поедет на Олимпиаду, - сказал Васильев. - Больше просто брать некого. Думали, что за место в составе сможет побороться Шевченко, но она получила травму и, к сожалению, не смогла в полной мере себя проявить. Но и эта пятерка не однозначная. Я не понимаю, по какой причине туда попала Казакевич, да и результаты остальных, за исключением Резцовой, выглядят не очень".

"Слегка подсела форма у Нигматуллиной, но, быть может, это небольшой спад перед следующим пиком формы, который придется как раз на Олимпиаду", - добавил он.

В среду второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) заняла Евгения Буртасова. "Вряд ли она может кого-то заменить, ей нужно было хотя бы посоревноваться на Кубке мира, на других скоростях. На Кубке IBU скорости не те, а для уверенного выступления на Олимпийских играх нужно чувствовать скорости мирового биатлона, поэтому она уже вряд ли попадет в состав. Я такого варианта не представляю", - сказал Васильев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.