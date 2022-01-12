Терюшков: Жирков после завершения карьеры может войти в менеджмент "Химок"

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новичок футбольного клуба "Химки" Юрий Жирков после завершения карьеры может продолжить работать в подмосковной команде на одной из управленческих должностей. Об этом ТАСС рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Ранее Терюшков сообщил ТАСС о том, что 38-летний Жирков подписал контракт с "Химками" до конца сезона с опцией продления соглашения на еще один сезон. Последней командой универсального флангового игрока был петербургский "Зенит". Контракт футболиста с сине-бело-голубыми истек по окончании сезона-2020/21. В декабре прошлого года Жирков заявлял ТАСС, что может завершить карьеру, если в зимнее трансферное окно не получит предложений по контракту.

"Если Жирков решит завершить карьеру по истечении срока контракта с "Химками", мы обсудили возможность продолжения его работы в управлении клубом. В каком статусе? Сначала он поиграет, у него много энергии, он очень жаден до футбола. Это [работа в "Химках" после завершения карьеры] - вопрос дальнейших переговоров. Мы такую опцию предусмотрели и будем рады видеть его на любой позиции", - заявил Терюшков.

Первым клубом в профессиональной карьере Жиркова был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за столичный ЦСКА (двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА), английский "Челси" (чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии), махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит" (трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России).