Тренер Мозалева прокомментировал его выступление в короткой программе на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Тренер российского фигуриста Андрея Мозалева Кирилл Давыденко считает, что его подопечному нельзя расслабляться, несмотря на победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Об этом Давыденко сообщил журналистам.

Фигурист Мозалев ожидал, что хорошо выступит в короткой программе на чемпионате Европы

После короткой программы на чемпионате Европы лидирует Мозалев, получивший 99,76 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (99,06 балла), третьим - Евгений Семененко (99,04).

"Это всего лишь короткая программа, не стоит расслабляться. Обычно я не доволен спортсменами на сто процентов, я перфекционист, всегда есть к чему придраться, к чему стремиться. Мы готовились, за день до вылета узнали о замене (Мозалев выступает в Таллине вместо травмированного Михаила Коляды - прим. ТАСС), с 3 января вышли на лед и тренировались. Мозалев был первым запасным, всегда надо быть начеку, надо быть готовым, сказали - поехали", - сказал Давыденко.

Мозалеву 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года, чемпионом мира среди юниоров (2020).

Мужчины представят произвольные программы 14 января.