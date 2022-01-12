Васильев: российские биатлонистки из группы Шашилова на Олимпиаде выступят слабо

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Биатлонистки из группы старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова на Олимпийских играх в Пекине не смогут показать высокие результаты. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира является Кристина Резцова, занимающая девятое место, на 18-й строчке располагается Ульяна Нигматуллина. Обе спортсменки проводили предсезонную подготовку отдельно от сборной. Лучшей спортсменкой из группы Шашилова является Светлана Миронова, занимающая 20-е место в общем зачете Кубка мира.

"От тех, кто готовился с Шашиловым, ждать нечего, там уже давно все понятно, - сказал Васильев. - Предпосылок нет никаких. Ведь такая ситуация наблюдается второй год подряд, прошлый тоже получился провальным".

"Надеяться можно только на чудо, на то, что у одной из спортсменок что-то произойдет в организме и она ни с того ни с сего побежит. Я, конечно, фантазирую, но кто его знает. Но если это и произойдет, то совершенно точно случайно. В том, что делает Шашилов, никакой закономерности быть не может", - добавил он.

В среду на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялся спринт, в котором лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (восьмое место). Валерия Васнецова стала 18-й, Кристина Резцова - 20-й, Ирина Казакевич - 35-й, Ульяна Нигматуллина - 49-й. Худший из шести россиянок стала Анастасия Шевченко - 57-е место

На Олимпиаду поедут пять российских биатлонисток, состав сборной будет объявлен 17 января.