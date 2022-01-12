Сотников рассказал о поломке системы пожаротушения во время ралли "Дакар"

В среду экипаж Сотникова стал победителем десятого этапа в зачете грузовиков.

"Первая часть этапа была очень быстрой, - сказал Сотников. - Стартовали следом за другим экипажем команды "Камаз-мастер" - Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны, на этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон. Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее - мы ушли с дороги и взяли ее, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счет чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стекла, поэтому пришлось ехать аккуратно".

В общем зачете ралли-марафона лидирует Сотников с результатом 35 часов 58 минут 8 секунд. Второе место занимает Николаев (+10.18), третье - Антон Шибалов (+44.27). Четвертым идет Андрей Каргинов (+1:49.19).

Следующий этап пройдет 13 января. Дистанция спецучастка составит 346 км. "Дакар" завершится 14 января.