{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли "Дакар"

Сотников рассказал о поломке системы пожаротушения во время ралли "Дакар"

Экипаж "Камаз-мастер" выиграл десятый этап в зачете грузовиков
Дмитрий Сотников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дмитрий Сотников
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 января. Экипаж пилота команды "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова во время гонки на десятом этапе ралли-марафона "Дакар" испытал трудности с системой пожаротушения в машине. Комментарий Сотникова приводит пресс-служба "Камаз-мастер".

На эту тему
Экипаж россиянина Сотникова выиграл десятый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков
Экипаж россиянина Сотникова выиграл десятый этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

В среду экипаж Сотникова стал победителем десятого этапа в зачете грузовиков.

"Первая часть этапа была очень быстрой, - сказал Сотников. - Стартовали следом за другим экипажем команды "Камаз-мастер" - Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны, на этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон. Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее - мы ушли с дороги и взяли ее, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счет чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стекла, поэтому пришлось ехать аккуратно".

В общем зачете ралли-марафона лидирует Сотников с результатом 35 часов 58 минут 8 секунд. Второе место занимает Николаев (+10.18), третье - Антон Шибалов (+44.27). Четвертым идет Андрей Каргинов (+1:49.19).

Следующий этап пройдет 13 января. Дистанция спецучастка составит 346 км. "Дакар" завершится 14 января.

Футбол в России
Возвращение домой. Федор Смолов подписал контракт с "Динамо"
С лета 2018 года нападающий выступал за "Локомотив"
Возвращение домой.
Читать полностью