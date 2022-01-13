Российская теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сиднее

ТАСС, 13 января. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сиднее.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней россиянки. В полуфинале Касаткина встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Касаткина занимает 26-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Турнир в Сиднее завершится 15 января. Общий призовой фонд соревнования составляет $703 508.