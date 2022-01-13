Футболист "Химок" Жирков заявил, что рад продолжению карьеры

В "Химках" сообщили о подписании контракта с Жирковым

Ранее "Химки" объявили о подписании контракта с Жирковым, который рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

"Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и [генеральному директору] Владимиру Габулову, и руководству клуба за то, что поверили и дали эту возможность", - рассказал Жирков.

Футболист также уверен, что "Химки" выполнят задачу по сохранению места в высшем дивизионе чемпионата России.

Жиркову 38 лет, его предыдущим клубом был петербургский "Зенит", за который он выступал до конца сезона-2020/21. С июля игрок находился без клуба. Последний матч Жирков сыграл 12 июня 2021 года на чемпионате Европы. В игре против бельгийцев (0:3) он был заменен на 43-й минуте из-за повреждения.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 14 очков в 18 матчах. В следующем туре 26 февраля команда примет московское "Динамо".