Каминский подвел итоги борьбы сборной России по биатлону за максимальную олимпийскую квоту

После спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где лучший результат среди россиян показал Максим Цветков (21-е место), сборная России отстает в общем зачете от идущей на третьем месте команды Германии на 79 очков. В запасе у россиян осталась лишь эстафетная гонка, в которой за победу можно набрать 60 очков. Таким образом, мужская сборная России потеряла шансы на максимальную олимпийскую квоту и будет представлена на Олимпийских играх пятью биатлонистами.

"Будем с пятью [биатлонистами], что сделаешь? Правда, до сих пор не понимаю, какая будет система, если у кого-то обнаружат ковид. Вот запасных мы подготовим, но это же не просто взял - и полетел, китайцам нужны два теста, один за 92 часа до прилета, второй - за 48. Могу ошибаться в цифрах, но суть в том, что привезти кого-то будет очень сложно", - рассказал Каминский.

"Допустим, один атлет заболел. Замену мы получим только через пять дней. Плюс новому человеку придется выступать с ходу, без акклиматизации. Вы же понимаете, что много толку с этого не будет. Другое дело, если бы запасных можно было держать в Пекине, но китайцы не позволят", - добавил старший тренер сборной России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.