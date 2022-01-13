{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Каминский подвел итоги борьбы сборной России по биатлону за максимальную олимпийскую квоту

Мужская команда будет представлена на Играх в Пекине пятью биатлонистами

ТАСС, 13 января. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский расстроен тем, что организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине не позволят сразу привезти с собой резервных спортсменов. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду
Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду

После спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где лучший результат среди россиян показал Максим Цветков (21-е место), сборная России отстает в общем зачете от идущей на третьем месте команды Германии на 79 очков. В запасе у россиян осталась лишь эстафетная гонка, в которой за победу можно набрать 60 очков. Таким образом, мужская сборная России потеряла шансы на максимальную олимпийскую квоту и будет представлена на Олимпийских играх пятью биатлонистами.

"Будем с пятью [биатлонистами], что сделаешь? Правда, до сих пор не понимаю, какая будет система, если у кого-то обнаружат ковид. Вот запасных мы подготовим, но это же не просто взял - и полетел, китайцам нужны два теста, один за 92 часа до прилета, второй - за 48. Могу ошибаться в цифрах, но суть в том, что привезти кого-то будет очень сложно", - рассказал Каминский.

"Допустим, один атлет заболел. Замену мы получим только через пять дней. Плюс новому человеку придется выступать с ходу, без акклиматизации. Вы же понимаете, что много толку с этого не будет. Другое дело, если бы запасных можно было держать в Пекине, но китайцы не позволят", - добавил старший тренер сборной России.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Стал известен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Стал известен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду
Читать полностью