Пуцар назвал тяжелым матч Лиги чемпионов по настольному теннису против "Ной-Ульма"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов по настольному теннису между УГМК из Верхней Пышмы и германским "Ной-Ульмом", за который выступают игроки сборной России Лев Кацман и Владимир Сидоренко, получился тяжелым. Такое мнение высказал игрок УГМК, бронзовый призер Европейских игр хорват Томислав Пуцар, комментарий которого ТАСС приводит пресс-служба команды.

УГМК победил "Ной-Ульм" со счетом 3-0. В первой встрече датчанин Джонатан Грот со счетом 3-1 (11:7, 11:9, 9:11, 12:10) переиграл Сидоренко, затем англичанин Лиам Пичфорд в четырех партиях победил грека Иоанниса Сгуруполуса (12:10, 11:8, 7:11, 11:6). Пуцар также в четырех партиях обыграл Кацмана (11:9, 4:11, 11:1, 11:8).

"Мы выиграли 3-0, но это не было легко. У соперников очень хорошие игроки, двое россиян - Сидоренко и Кацман, они хорошо прошли групповой этап, почти победили оренбургский "Факел". Мы знаем, что они здорово играют, но мы очень хорошо подготовились", - сказал Пуцар.

"В последний раз, когда я играл против Кацмана, я проиграл ему. Сегодня я хорошо начал, после чего Лев стал играть лучше, но я смог победить. Несмотря на то, что мы выиграли 3-0, еще ничего не завершилось и мы будем так же усердно готовиться к следующей игре. Надеюсь, нам удастся победить в следующем матче", - добавил хорват.

Ответный матч пройдет 19 января в Верхней Пышме.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). Оренбургский "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории).