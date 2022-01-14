Москвина: ошибка в короткой программе стоила Бойковой и Козловскому более высокого места

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар заняли спортсмены из России. Победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими - победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский (227,23). Победителей и бронзовых призеров чемпионата Европы тренирует Москвина, Тарасова и Морозов в олимпийском сезоне тренируются под руководством Максима Транькова и команды Этери Тутберидзе.

"У Анастасии и Александра первое место, они чемпионы Европы, и это очень здорово. У Александра и Дмитрия бронза, они вошли в призеры турнира, поэтому наша команда тренеров довольна их результатами, - сказала Москвина. - Что касается третьего места Бойковой и Козловского, то, конечно, хотелось бы, чтобы они были ближе к первому результату, но были и другие спортсмены. И в этот раз они катались лучше и не допустили ошибок в короткой программе".