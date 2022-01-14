Козловский: российское парное фигурное катание сравнялось с женским по уровню конкуренции

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Конкуренция в российском парном катании находится на одном уровне с женским одиночным по напряженности борьбы за место на пьедестале. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер чемпионата Европы фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой.

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг весь пьедестал почета в соревновании спортивных пар заняли спортсмены из России. Победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими - победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский (227,23).

"Конкуренция - медаль с двумя сторонами. С одной стороны, ты становишься лучше, сильнее, с другой - есть эмоциональное опустошение. Важно не опустошаться, ведь если долго тереть камень о камень, они начнут стачиваться. Чтобы избежать трудностей, надо уметь абстрагироваться от этого. Сейчас российское парное катание дошло до уровня нашего женского по напряженности борьбы за медали, за пьедестал", - сказал Козловский.

"Говорят, выживет сильнейший, кто устойчивее головой. Ведь успех зависит не от того, кто сильнее в этот или иной момент, а выигрывает тот, кто умеет в этот момент собраться головой", - добавил фигурист.