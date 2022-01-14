"Рейнджерс" обыграли "Сан-Хосе" в матче НХЛ, вратарь Шестеркин сыграл "на ноль"

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (11-я и 60-я минуты) и Брэйден Шнайдер (42).

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый матч после возвращения из ковид-протокола НХЛ, куда он был включен 7 января. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Для россиянина эта игра стала 21-й в текущем розыгрыше регулярного чемпионата, Шестеркин одержал 16-ю победу и третий раз сыграл "на ноль". Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин не отметился голевыми действиями.

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" на своем льду уступил "Баффало" (1:4), "Лос-Анджелес" дома обыграл "Питтсбург" (6:2), "Оттава" на выезде одержала победу над "Калгари" (4:1). Голевая передача российского нападающего Евгения Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Детройт" (3:0), голевой пас защитника "Монреаля" Александра Романова не помог его команде выиграть у "Чикаго" (2:3 ОТ).

"Рейнджерс" благодаря победе возглавили Столичный дивизион, в 38 матчах команда набрала 52 очка. "Сан-Хосе" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, после 38 игр у команды 41 очко. В следующем матче "Рейнджерс" сыграют в гостях с "Филадельфией" 16 января, "Сан-Хосе" в этот же день примет "Питтсбург".