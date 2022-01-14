Овечкин назвал большой честью звание капитана в Матче звезд НХЛ

В ночь на пятницу пресс-служба НХЛ объявила составы на Матч всех звезд, Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона. Его партнерами по команде выступят голкиперы Тристан Джарри ("Питтсбург") и Фредерик Андерсен ("Каролина"), защитники Адам Пелек ("Нью-Йорк Айлендерс") и Зак Веренски ("Коламбус"), нападающие Себастьян Ахо ("Каролина"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), Крис Крайдер и Адам Фокс (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс").

"Для меня огромная честь получить букву "C", которая демонстрирует признание со стороны болельщиков. Надеть капитанский свитер - настоящая привилегия и большое удовольствие", - сказал Овечкин.

Команда каждого дивизиона состоит из 11 игроков. На данный момент известны по десять игроков каждой команды, 11-го хоккеиста выбирают болельщики. Матч всех звезд НХЛ пройдет в Ла-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.