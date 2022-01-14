Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шестеркин отразил 37 бросков в гостевом матче против "Сан-Хосе" (3:0) и в третий раз сыграл "на ноль" в текущем розыгрыше регулярного чемпионата. Голкипер провел первый матч после возвращения из ковид-протокола НХЛ, куда он был включен 7 января. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Первой звездой игрового дня был признан чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в матче против "Филадельфии" (3:2).

Третьей звездой стал латвийский голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин, отразивший 31 бросок в матче против "Каролины" (6:0).