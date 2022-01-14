Лукьянов: победа "Камаз-мастер" на "Дакаре" выглядит закономерной

По итогам ралли-рейда в зачете грузовиков все призовые места заняли экипажи "Камаз-мастер". Победителем ралли стал экипаж Дмитрия Сотникова.

"Команда "Камаз-мастер" традиционно считается одними из главных фаворитов ралли-рейда "Дакар". Экипажи российской команды в борьбе со сложными соперниками не раз одерживали победы, и мы рады, что этот год не стал исключением, - сказал Лукьянов. - Банк ВТБ высоко ценит многолетние партнерские отношения с командой. Мы от всей души поздравляем экипажи наших спортсменов и всех членов команды "Камаз-мастер" с очередным триумфом и заслуженной победой".

В общем зачете Сотников занял первое место с результатом 41 час 37 минут 34 секунды. Эдуард Николаев стал вторым (+9.58), третьим - Антон Шибалов (+1:11.11). Команда "Камаз-мастер" стала победителем всех этапов ралли-марафона во второй раз в истории. Впервые российская команда выиграла каждый этап в 2010 году, тогда экипажи "Камаз-мастера" выиграли все 14 этапов.

Для Сотникова эта победа стала второй на ралли "Дакар". Предыдущий раз россиянин занял первое место в 2021 году.