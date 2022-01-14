Спортивный директор "Спартака" Каттани рассказал о стратегии футбольного клуба

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый спортивный директор "Спартака" Лука Каттани считает важной частью спортивной стратегии клуба приобретение лучших российских футболистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Каттани занял пост спортивного директора московского клуба 21 декабря. Ранее он возглавлял отдел скаутов французского ПСЖ.

"Главное - если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в "Спартаке". Это, на мой взгляд, касается [Ильи] Свинова, [Даниила] Хлусевича и [Леона] Классена. Второе - очень важно нащупать химию, которая поднимет нас выше. Девятое место - это очень плохо", - сказал Каттани.

"Один из важных аспектов, например, закрыть сделку по Хлусевичу в ноябре, до того, как в январе все начнут пытаться купить его. Важно найти баланс между тем, чтобы покупать хороших российских игроков и тем, чтобы встраивать игроков в игру", - добавил Каттани.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.