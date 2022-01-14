Женская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 14 января. Российские биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова стали третьими в эстафетной гонке 4x6 км на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Рупольдинге.

Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду

Победу одержала команда Франции (Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье, Жюстин Бреза-Буше и Жюли Симон), которая преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 50 секунд и использовала четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах, не пробежав штрафных кругов.

Второе место заняли шведки Йоханна Скотхейм, Стина Нильссон, Мона Брурссон и Анна Магнуссон (отставание - 35,1 секунды; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона). Отставание сборной России составило 1 минута 12,2 секунды с шестью дополнительными патронами без штрафных кругов.

Медаль в эстафете стала второй подряд для россиянок, на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене команда завоевала серебро.

Для Нильссон это первый подиум на Кубке мира по биатлону. Шведка является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам 2018 года и двукратной чемпионкой мира 2019 года. Она начала карьеру в биатлоне в марте 2020 года.

В зачете Кубка наций среди женщин лидирует сборная Швеции, набравшая 4 319 очков, второе место занимает французская команда (4 231), третье - команда Белоруссии (3 992). Сборная России располагается на пятом месте (3 927). Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января.