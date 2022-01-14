Драчев назвал подарком третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

"Понятно, что это такой большой подарок на фоне печального впечатления от первых этапов. Это такое присутствие в гонке: вроде мы есть, и в то же время нас как будто и нет, - сказал Драчев. - Мы понимаем, что и Норвегия тут шла не самым сильным составом. Тем не менее какая-то отдушина есть в виде бронзовой медали, но мы понимаем, что оценивать нас будут по чемпионату мира и Олимпиаде".

"Это можно назвать радостным моментом 2022 года. То, что бегут слабенько и стреляют не из лучших, как есть. Видны проблемы подготовки, подводки, и сейчас наложилась высота, идут на спаде. Не мы одни, и не только у нас так получается", - добавил он.