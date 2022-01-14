Драчев назвал подарком третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовые медали женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге стали подарком на фоне слабого выступления команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.
"Понятно, что это такой большой подарок на фоне печального впечатления от первых этапов. Это такое присутствие в гонке: вроде мы есть, и в то же время нас как будто и нет, - сказал Драчев. - Мы понимаем, что и Норвегия тут шла не самым сильным составом. Тем не менее какая-то отдушина есть в виде бронзовой медали, но мы понимаем, что оценивать нас будут по чемпионату мира и Олимпиаде".
"Это можно назвать радостным моментом 2022 года. То, что бегут слабенько и стреляют не из лучших, как есть. Видны проблемы подготовки, подводки, и сейчас наложилась высота, идут на спаде. Не мы одни, и не только у нас так получается", - добавил он.