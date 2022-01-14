Васильев: удача помогла российским биатлонисткам завоевать бронзу в эстафете на Кубке мира

Победительницами гонки стали француженки. Второе место заняли шведки. Российская команда в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой заняла третье место.

"Сегодня удача на нашей стороне была, также помогли нам соперники, выставили, может, не самые сильнейшие составы, - сказал Васильев. - Но тем не менее девчонки же работали в своем ритме, в своем режиме, наконец-то в этой огромной бочке дегтя начали появляться ложки меда. Это та самая ложка меда, которая порадовало не только болельщиков, но и самих девчонок, потому что их больше всех жалко, они тренируются, мучаются, страдают, а результата нет, им хоть какой-то позитив, потому что жить в негативе всегда невозможно. Я за них рад, то, что они настроены на результат, очень хороший факт".

"Удастся ли набрать девушкам в ходе перед Олимпиадой? Практика показывает, что если ты большую часть сезона выступаешь не столь выразительно, то прямо к основному старту ярко выступить вряд ли получится. Но я, конечно, как и любой болельщик всегда жду чуда, может, оно свершится, но в глубине понимаю, что тяжело этому случится. На лицо неправильная подготовка в подготовительный период. [Ульяна] Нигматуллина и Резцова, которые готовились не со сборной команды, хоть какие-то всплески показывают, особенно Резцова", - добавил Васильев.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января.