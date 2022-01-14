{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Ковтун: фигурист Кондратюк показал классный прокат на чемпионате Европы

В пятницу россиянин занял первое место на континентальном первенстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк продемонстрировал классный прокат на чемпионате Европы в Таллине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун.

На эту тему
Ягудин: фигурист Кондратюк достоин выступить в командных соревнованиях на Олимпиаде
Ягудин: фигурист Кондратюк достоин выступить в командных соревнованиях на Олимпиаде

В пятницу Кондратюк выиграл чемпионат Европы. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль, третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев. Россияне Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места соответственно.

"Поздравляю Марка от всего сердца. Это был чемпионский, классный прокат. Остальные ребята боролись, да, катали не без ошибок, но это было достойно. Итальянец [Даниэль Грассль] и Денис Васильев показали очень-очень серьезное катание и навязали борьбу", - сказал Ковтун.

"Но это спорт, это жизнь, как говорит Алексей Николаевич Мишин", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы завершится 16 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурист Кондратюк подарит малую медаль чемпионата Европы своему тренеру Соколовской
В пятницу россиянин стал победителем континентального первенства
Фигурист Кондратюк подарит малую медаль чемпионата Европы своему тренеру Соколовской
Читать полностью