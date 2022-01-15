Чемпион Европы фигурист Кондратюк считает, что его выступлению не хватило эмоциональности

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы в Таллине российский фигурист Марк Кондратюк хотел бы, чтобы его катание на турнире было более эмоциональным. Такое мнение он высказал журналистам.

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 286,56 балла (99,06+187,50). Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75+182,73), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08; 90,24+181,84). Лидировавший после короткой программы россиянин Андрей Мозалев занял четвертое место (265,69; 99,76+165,93), Евгений Семененко стал пятым (260,00; 99,04+160,96).

"Я доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием. Хотел бы, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России, но это не удалось. Я не знаю, как это смотрелось со стороны, я отталкиваюсь чисто от своих ощущений", - сказал Кондратюк.

"Чтобы быть конкурентоспособным на мировом уровне, нужно как минимум кататься так же, но желательно усложнять контент. Готов ли я к этому в течение сезона, пока сказать не могу", - отметил фигурист.

Кондратюку 18 лет, чемпионат Европы в Таллине стал для него дебютным. В декабре 2021 года он выиграл чемпионат России в Санкт-Петербурге.