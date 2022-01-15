Траньков: фигуристы Тарасова и Морозов выбрались из психологической ямы перед Олимпиадой

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, перед Олимпиадой в Пекине смогли выбраться из психологической ямы, в которой находились два последних сезона. Об этом в интервью ТАСС заявил тренер спортсменов, олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

13 января российские пары заняли весь пьедестал почета чемпионата Европы в Таллине. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Тарасова и Морозов заняли второе место, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Конечно, замечания по выступлению у меня всегда есть - у Жени с Володей была помарка на выбросе в короткой программе, на прыжке в произвольной. Это можно исключить и нужно. Но самый большой плюс лично для меня по итогам чемпионата Европы - это то, что они все-таки начали понимать, как им выбираться из той психологической ямы, в которой они находились в течение пары последних сезонов", - сказал Траньков.

"На последнем турнире они морально переступили через это. Даже при наличии ошибок это действительно прорыв с точки зрения психологии. И поэтому сейчас это уже немного другие спортсмены, с которыми тренерам куда легче работать", - отметил тренер.

Олимпийские игры пройдут в Пекине 4-20 февраля.