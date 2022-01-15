Траньков признался, что огорчен уровнем конкуренции в парном катании на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Уровень конкуренции в соревнованиях спортивных пар на предолимпийском чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине оставил желать лучшего. Такое мнение высказал в интервью ТАСС тренер серебряных призеров турнира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, олимпийский чемпион Максим Траньков.

Весь пьедестал почета чемпионата Европы в соревнованиях спортивных пар заняли пары из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями, установив мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Второе место заняли Тарасова и Морозов, показавшие результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43). Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

"Общий уровень парного катания в Европе меня не греет, и это печально. Когда мы катались, у нас в соперниках были и немецкие, и французские, и украинские пары, когда еще Татьяна Волосожар со Станиславом Морозовым катались, а сейчас... Это действительно печально, ведь только в конкуренции можно прогрессировать, а сейчас получается, что конкуренция на чемпионате России выше, чем на чемпионате Европы", - рассказал Траньков.

Чемпионат Европы завершится 16 января.