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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Траньков признался, что огорчен уровнем конкуренции в парном катании на чемпионате Европы

По мнению тренера, уровень конкуренции на чемпионате России выше
Тренер Максим Траньков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тренер Максим Траньков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Уровень конкуренции в соревнованиях спортивных пар на предолимпийском чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине оставил желать лучшего. Такое мнение высказал в интервью ТАСС тренер серебряных призеров турнира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, олимпийский чемпион Максим Траньков.

Весь пьедестал почета чемпионата Европы в соревнованиях спортивных пар заняли пары из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями, установив мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Второе место заняли Тарасова и Морозов, показавшие результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43). Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).

"Общий уровень парного катания в Европе меня не греет, и это печально. Когда мы катались, у нас в соперниках были и немецкие, и французские, и украинские пары, когда еще Татьяна Волосожар со Станиславом Морозовым катались, а сейчас... Это действительно печально, ведь только в конкуренции можно прогрессировать, а сейчас получается, что конкуренция на чемпионате России выше, чем на чемпионате Европы", - рассказал Траньков.

Чемпионат Европы завершится 16 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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