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Олимпиада-2022 в Пекине

Траньков рассказал, от чего зависят его планы на продолжение тренерской карьеры

Тренер будет ждать решения Евгении Тарасовой и Владимира Морозова по поводу их карьеры после Олимпиады

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков будет принимать решение по своим дальнейшим планам в тренерской деятельности в зависимости от того, будут ли продолжать карьеру после Олимпиады в Пекине его ученики - фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Об этом Траньков рассказал в интервью ТАСС.

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы в Таллине в соревнованиях спортивных пар, обеспечив себе участие в Олимпиаде в Пекине.

"Многое будет зависеть именно от Вовы с Женей. Это мои спортсмены, я их тренер, я с ними работаю, поэтому принципиально не брал другие пары, которые ко мне обращались. Максимум - помощь и консультация. Все зависит от их решения продолжать карьеру после Игр, но сейчас у нас в голове лишь одна задача, мы к ней идем и не загадываем наперед", - рассказал Траньков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

 

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/13433151.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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