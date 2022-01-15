Траньков рассказал о помощи штаба Тутберидзе в работе с его фигуристами

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков поблагодарил Этери Тутберидзе и ее тренерский штаб за работу, которая привела его учеников Евгению Тарасову и Владимира Морозова к серебру чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом Траньков рассказал в интервью ТАСС.

Траньков со своими спортсменами Тарасовой и Морозовым в олимпийский сезон начали сотрудничество с командой Тутберидзе. На чемпионате Европы в Таллине фигуристы завоевали серебряные медали.

"Мы стали частью этой семьи, получив колоссальный опыт, каждый день я приходил и получал удовольствие от того, что я с этими людьми на одной ледовой арене - все включились в работу с нами. Сергей Дудаков всегда приходил на последнюю часть нашей тренировки, чтобы помогать нам с прыжками, каждое утро приносил кофе, и мы начинали, он - трудоголик, который приезжает на каток даже в свои заслуженные выходные. Эта фанатичность была для меня абсолютным откровением", - признался Траньков.

"Этери Георгиевна всех держит в тонусе, управляет процессом. Она постоянно подстегивала очень спокойных, размеренных Володю и Женю, разжигала в них желание работать, переступая через себя. Она заряжала их своей энергией", - сказал Траньков.

По словам тренера, в хореографии работа не останавливается практически ни на один день. "Даня Глейхенгауз тоже очень много вложил в ребят - он проводит колоссальную работу, для него нет мелочей, целыми днями он в поиске каких-то хореографических находок, постоянно придумывает какие-то новые программы, изучает танцевальные постановки, он всецело поглощен творчеством. Когда на льду такая команда, это невероятно мотивирует, сложно просто так кататься и не расти над собой", - отметил Траньков.