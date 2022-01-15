Теннисист Маррей впечатлен игрой Карацева в финале турнира ATP в Сиднее

В субботу Карацев выиграл у Маррея в финале турнира со счетом 6:3, 6:3 и завоевал третий титул ATP в карьере. Маррей выступал в финале турнира ATP впервые с октября 2019 года.

"Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей, - сказал британец. - Знаю, что он так же поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне - это впечатляет. Желаю всего лучшего на Открытом чемпионате Австралии".

Карацеву 28 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. В составе сборной России Какацев стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса 2021 года. На Олимпийских играх в Токио россиянин в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

34-летний Маррей располагается на 135-м месте в мировом рейтинге. На его счету 46 титулов ATP. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса, на его счету также серебро Игр в миксте.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.