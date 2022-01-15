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Баскетбольные еврокубки

Евролига второй раз подряд признала баскетболиста ЦСКА Хэккетта лучшим игроком недели

Защитник набрал 27 очков в матче с АСВЕЛом
Защитник ЦСКА Дэниел Хэккетт Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Защитник ЦСКА Дэниел Хэккетт
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 января. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Даниэль Хэккетт второй раз подряд признан лучшим игроком недели в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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ЦСКА обыграл французский АСВЕЛ со счетом 90:83, матч проходил в Москве на арене "Мегаспорт". Хэккетт набрал 27 очков, сделал пять подборов и четыре передачи.

Защитник был признан лучшим игроком недели второй раз подряд. После матча с АСВЕЛом в активе Хэккетта 2 017 очков за карьеру в Евролиге.

Хэккету 34 года, он выступает в ЦСКА с 2018 года, является чемпионом Евролиги 2019 года и двукратным победителем Единой лиги ВТБ в составе московского клуба.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Команда одержала 12 побед в 19 матчах. Следующую игру в Евролиге клуб проведет дома с итальянским "Миланом" 21 января.

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