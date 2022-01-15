Аникина: бронза Гайтюкевича на чемпионате Европы вызывает оптимизм перед Олимпиадой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, завоевавший в субботу вместе с разгоняющим Михаилом Мордасовым бронзовую медаль в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Морице, имеет все шансы побороться на Олимпиаде в Пекине за место в пятерке лучших, а при удачном раскладе - за медали Игр. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Россияне впервые за 10 лет попали в тройку общего зачета Кубка мира по бобслею в двойках

Чемпионат Европы по бобслею проходит в рамках заключительного в этом сезоне этапа Кубка мира. Победителем европейского первенства стал экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса из Германии. Вторыми стали их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр.

"Я очень рада тому, что Ростислав Гайтюкевич опять завоевал бронзу чемпионата Европы, - призналась Аникина. - За месяц до старта олимпийского бобслейного турнира этот результат вызывает оптимизм, Ростислав имеет все шансы побороться в Пекине за место в пятерке лучших, как минимум. Я очень хочу, чтобы он стал призером Олимпийских игр. Главное, чтобы ему сопутствовала удача, а так он очень стабильный спортсмен и настоящий боец".

"Сегодня я на сайте международной федерации смотрела трансляцию бобслейных соревнований, иностранные комментаторы восхищались тем, как отработан стартовый разгон у нашего экипажа. Если дать это в замедленной съемке, то можно использовать снятое как материал для учебного фильма", - добавила собеседница ТАСС.

Гайтюкевич также занял итоговое третье место в общем зачете Кубка мира в бобах-двойках с 1 521 набранным очком. Первым стал Фридрих, набравший 1 703 очка, вторым - канадец Джастин Криппс (1 530). Впервые за 10 лет российский пилот попал в тройку призеров общего зачета Кубка мира в двойках. В сезоне-2011/12 третьим был Александр Зубков.

"Для достижения более высоких результатов Ростиславу пока не хватает опыта, но это все дело наживное. Я думаю, что на следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Италии, у Гайтюкевича будет куда больше шансов не только выиграть олимпийскую медаль, но и занять первое место", - заключила Аникина.