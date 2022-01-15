Кацалапов: чемпионат Европы стал огромной мотивацией в преддверии Олимпиады

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, назвал огромной мотивацией победу на турнире. Об этом он рассказал журналистам.

Кацалапов и Синицина стали двукратными чемпионами Европы. Второе место занял российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

"Эта медаль очень важна для нас. Все идет достаточно тяжело, тем интереснее путь, тем интереснее приключение - мы никогда не сдавались, этот чемпионат в преддверии Игр стал огромной мотивацией. Эта медаль нам подарила ее", - сказал Кацалапов.

Также фигурист прокомментировал выступление дуэта в произвольном танце: "У меня немного смешанные чувства, с моей стороны было несколько микромоментов. Слава богу, они никак не повлияли на уровни в программе, но они были, и я знаю о них. Нужно успеть почистить, наработать и еще больше накатать эту программу, чтобы мы могли чувствовать себя как рыба в воде, чтобы голова была пустая. Как сказала Вика - чтобы проживать, а не работать, у нас есть стопроцентное понимание, над чем нужно работать".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.