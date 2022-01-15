Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду. Соревнования проходят в Таллине.

Синицина и Кацалапов набрали 217,96 балла (87,89 балла за ритм-танец, 130,07 - за произвольный танец). Вторыми стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20; 86,45 + 126,75), третьими - представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97; 83,35 + 124,62). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место (186,61; 73,32 + 113,29).

26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы, ранее они побеждали на турнире в 2020 году. Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019).

Степановой 26 лет, Букину 28 лет, они являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года. Также они завоевали три бронзовые награды европейских первенств (2015, 2018, 2020).

В субботу состоится произвольная программа в женском одиночном катании. Чемпионат Европы завершится 16 января показательными выступлениями.