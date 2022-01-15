Фигурист Кацалапов рассказал о выборе музыки для произвольного танца

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной Никита Кацалапов рассказал о выборе музыки для произвольного танца на турнире в Таллине. Об этом Кацалапов сообщил журналистам.

В субботу Синицина и Кацалапов во второй раз завоевали золотые медали чемпионата Европы.

"Две эти музыки переиграны одним исполнителем, Дэвидом Гарреттом. В первый кусок, концерт Рахманинова, мы просто влюбились, впервые включили его года три назад, и нам всем понравилось. Мы ждали подходящего момента, чтобы его взять, и, видимо, этот момент был в этом году. Про вторую часть программы - мы очень любим, когда у нас взрывные концовки, все идет наверх, мы абсолютно меняемся, все идет в другом ключе, и в финале выдаем все силы и все эмоции", - сказал Кацалапов.

Ранее Кацалапов и Синицина побеждали на турнире в 2020 году. Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019).

Соревновательная часть чемпионата Европы завершится в субботу произвольной программой в женском одиночном катании.