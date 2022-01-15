Жулин рассказал о дальнейшей подготовке фигуристов Синициной и Кацалапова к Олимпиаде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, 23 января прибудут на предолимпийский сбор в Красноярск, изменений в программах при подготовке к Играм в Пекине не планируется. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.

В субботу Синицина и Кацалапов защитили звание чемпионов Европы.

"Очень рад, что никаких проблем не возникло со спиной у Никиты, мы продолжаем набирать форму. Как раз к Олимпиаде все будет в полном порядке. 23 января в Красноярске заезжаем на сбор. Перед этим прилетим домой, поработаем немножко, изменений в танцах не планируется, будем накатывать программы", - заявил Жулин.

26-летняя Синицина и 30-летний Кацалапов являются действующими чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы (2020, 2022), а также серебряными призерами мирового первенства (2019). Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.