Шпильбанд: фигуристы Дэвис и Смолкин показали достойный результат на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 15 января. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали достойный результат на чемпионате Европы по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Игорь Шпильбанд.

Дэвис и Смолкин заняли седьмое место. Чемпионами Европы стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов , второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, третьими стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

"Здесь, на чемпионате Европы, они начали не с сильнейшей группы, а многие судьи скептически смотрят на дебютантов. Но для дебюта на чемпионате Европы это был достойный результат, у них была задача просто показать себя, ведь многие судьи не видели их в этом году, а их должны запомнить. И считаю, что они справились. Их катание в сезоне идет по нарастающей - они вкалывают и показывают прогресс, который без упорного труда невозможен", - сказал Шпильбанд.

Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, а Смолкин - сыном актера Бориса Смолкина. "Можно говорить все, что угодно. Но если сравнить их выступления в течение этих двух лет, даже меньше, то все вопросы отпадут сами собой", - отметил Шпильбанд.