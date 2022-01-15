Тарасова гордится, что в российском фигурном катании есть два сильных танцевальных дуэта

ТАСС, 15 января. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова гордится наличием в России двух сильных танцевальных дуэтов. Ее комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Победу на чемпионате Европы в Таллине одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место занял российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

"Я горжусь, что у нас в стране есть две такие замечательные пары, сегодня я получила грандиозное удовольствие, смотря на наших ребят. Немного жаль, конечно, что не весь пьедестал за нами, но ничего страшного", - сказала Тарасова.

Тренер также прокомментировала перспективы российских дуэтов на Олимпийских играх. "Как ребятам выступать на Олимпиаде? Я не хочу заглядывать в будущее, там может быть все, что угодно. Но знаю точно - выступят они достойно и покажут нашу страну с лучшей стороны, мастерства им не занимать", - отметила Тарасова.

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию завершится 15 января. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.