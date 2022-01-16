Кафельников: Australian Open не обесценится из-за отсутствия Джоковича

Федеральный суд Австралии отклонил в воскресенье апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. В соответствии с решением суда теннисисту придется покинуть страну в ближайшее время. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

"Я думаю, что те люди, которые устанавливают правила в своей стране, правы на 100%, - сказал Кафельников. - А то, что Новак Джокович не хочет вакцинироваться, - это его проблема, не хочет соблюдать определенный протокол, это его позиция".

"Потеряет ли ценность Открытый чемпионат Австралии? Как он может потерять? Я всегда говорил, что теннис намного выше, чем Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Однозначно будет такой же успешный турнир, как и все предыдущие, с огромным интересом у зрителей. Так что нет, турнир абсолютно ничего не потеряет. Свято место пусто не бывает, найдутся новые Медведевы, Зверевы, Циципасы, которые достойно выступят", - добавил Кафельников.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

История вопроса

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.