{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

В Теннисном союзе Сербии заявили, что политика в ситуации с Джоковичем победила спорт

Федеральный суд Австралии в воскресенье признал законным решение властей аннулировать визу сербского теннисиста

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Теннисный союз Сербии выразил свое разочарование решением Федерального суда Австралии, который отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

На эту тему
"Потеря для тенниса". Джоковичу не позволили выступить на Australian Open
"Потеря для тенниса".

"Теннисный союз Сербии выражает свое огромное разочарование таким решением Федерального суда Австралии. Политика в этот раз победила спорт. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович был лишен права сыграть в первом турнире Большого шлема в сезоне и попытаться на спортивной площадке, где он одержал все свои победы, в десятый, юбилейный раз поднять трофей и выиграть 21-й титул Большого шлема", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Джокович выполнил все условия и правила турнира и Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в "общественных интересах". Вмешательство политики в спорт, отмечается в сообщении, вызывает "массу животрепещущих вопросов" к Австралии как к организатору больших спортивных соревнований, например: "Можно ли теперь исключать спортсменов из соревнований, даже если они исполнили все требования для въезда в страну?"

"Спорт всегда был самым чистым сегментом общества, а особенно теннис - спорт джентльменов, в котором уважение правил всегда ценилось очень высоко. Наш чемпион Новак в этих условиях стал мировым номером 1 и не имеет себе равных в истории", - говорится в заявлении.

Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.

Теги
Australian OpenДжокович, Новак
Футбол в России
Габулов рассказал о разговоре с Цорном по поводу интереса "Локомотива" к Лантратову
По словам генерального директора клуба, конкретных предложений по голкиперу не поступало
Читать полностью