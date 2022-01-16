В Теннисном союзе Сербии заявили, что политика в ситуации с Джоковичем победила спорт

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Теннисный союз Сербии выразил свое разочарование решением Федерального суда Австралии, который отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

"Теннисный союз Сербии выражает свое огромное разочарование таким решением Федерального суда Австралии. Политика в этот раз победила спорт. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович был лишен права сыграть в первом турнире Большого шлема в сезоне и попытаться на спортивной площадке, где он одержал все свои победы, в десятый, юбилейный раз поднять трофей и выиграть 21-й титул Большого шлема", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Джокович выполнил все условия и правила турнира и Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в "общественных интересах". Вмешательство политики в спорт, отмечается в сообщении, вызывает "массу животрепещущих вопросов" к Австралии как к организатору больших спортивных соревнований, например: "Можно ли теперь исключать спортсменов из соревнований, даже если они исполнили все требования для въезда в страну?"

"Спорт всегда был самым чистым сегментом общества, а особенно теннис - спорт джентльменов, в котором уважение правил всегда ценилось очень высоко. Наш чемпион Новак в этих условиях стал мировым номером 1 и не имеет себе равных в истории", - говорится в заявлении.

Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.