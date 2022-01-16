В Теннисном союзе Сербии предложили перенести Открытый чемпионат Австралии в другую страну

БЕЛГРАД, 16 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Председатель Теннисного союза Белграда, член управляющего комитета Теннисного союза Сербии Милан Славкович предложил перенести Australian Open в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Россию, Китай или Японию. Об этом он заявил ТАСС, комментируя ситуацию вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

Ранее Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. В соответствии с решением суда спортсмену было предписано покинуть Австралию. Согласно законодательству, в течение трех лет Джокович не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы.

"Решение о депортации Новака Джоковича носит чисто политическую природу ради получения дешевой популярности местными политиками. После этого ковид-фарса суда Открытый чемпионат Австралии надо переименовать в Закрытый чемпионат Австралии. Азиатско-тихоокеанский турнир Большого шлема нужно перенести в какую-то действительно свободную страну этого региона, например, в Китай, Японию. А почему бы и не в Россию?" - заявил Славкович, добавив, что уже направил соответствующее предложение.

Председатель Теннисного союза Белграда также выразил возмущение тем фактом, что теннисистов, привившихся российской или китайской вакцинами, не допускают к участию в турнире в Мельбурне. "То, что это чистая политика, подтверждается тем, что на турнире не признаются российская и китайская вакцины. Почему? Какова причина? Теннисисты, вакцинировавшиеся российским или китайским препаратом, не могут получить визу", - напомнил он.

"Теннисный союз Белграда и вся Сербия полностью поддерживают нашего Ноле (уменьшительно-ласкательное прозвище Джоковича в Сербии - прим. ТАСС), и мы уверены, что у него еще будут возможности получить Большой шлем", - заявил Славкович.

В прошлом году Джоковичу для получения Большого шлема не хватило победы на US Open. Серб выиграл Australian Open. Roland Garros и Уимблдон, а в финале Открытого чемпионата США уступил россиянину Даниилу Медведеву.