Олимпийский комитет Сербии выразил глубокое разочарование решением о депортации Джоковича

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет Сербии глубоко разочарован в связи с решением о депортации теннисиста Новака Джоковича из Австралии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба комитета.

"Олимпийский комитет Сербии с глубочайшим сожалением получил решение о депортации Новака Джоковича из Австралии, как и лишение его возможности подтвердить звание величайшего теннисиста мира всех времен на спортивном поле", - говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что спорт постоянно борется за то, чтобы "оставаться независимым от политики и внешнего влияния", а право выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису было отнято у Джоковича на "неспортивный манер". По словам комитета, содержание во время пребывания спортсмена в Австралии не соответствовало его статусу.

"Особенно недопустимым считаем, что с решением [о депортации] тянули до последнего момента перед началом турнира, чтобы Новак, даже если ему будет одобрено пребывание в Австралии, был бы в абсолютно неравноправной ситуации с остальными теннисистами. Мы гордимся Джоковичем и тем, каким образом он выдержал эти тяжелые и неприятные условия. Новак опять вышел победителем [из ситуации]", - говорится в сообщении.

Олимпийский комитет подчеркнул, что всегда будет помогать и защищать Джоковича, как и всех сербских спортсменов, когда это необходимо.

Джокович, прилетевший в Австралию для участия в первом в сезоне турнире Большого шлема, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в Федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти 14 января повторно аннулировали визу теннисиста. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и вновь попытались отменить решение об аннулировании визы, но проиграли дело.