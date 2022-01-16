Матыцин поздравил биатлониста Логинова с серебром в гонке преследования в Рупольдинге

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил биатлониста Александра Логинова с серебряной медалью в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

Логинов допустил один промах на четырех огневых рубежах и уступил победителю гонки - французу Кентену Фийону-Майе - 8,8 секунды. Логинов стартовал с 32-й позиции и отыграл 30 мест.

"Поздравляю Александра Логинова с серебром в пасьюте - заключительной гонке шестого этапа Кубка мира по биатлону. Стартовав с 32-го места по итогам спринта, наш спортсмен грамотно провел гонку, показал лучший ход и допустил лишь один промах, что позволило подняться на подиум. Очень хороший результат с учетом вчерашней яркой победы нашей мужской четверки и бронзы женской команды в эстафетах. Поздравляю тренерский штаб и Союз биатлонистов России, желаю нашей сборной успехов в будущих стартах и плодотворной подготовки к Олимпийским играм в Пекине", - отметил Матыцин.

Логинову 29 лет, это второй подиум для спортсмена в личных гонках в текущем сезоне. Ранее он побеждал в спринте в германском Оберхофе на пятом этапе Кубка мира. Также Логинов становился победителем и дважды бронзовым призером в эстафете.