{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон
Обновлено 

Российский биатлонист Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон-Майе
Александр Логинов EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG

ТАСС, 16 января. Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в германском Рупольдинге.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции 12,5 км результат 31 минута 30,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Отставание Логинова, который стартовал 32-м, составило 8,8 секунды, он допустил один промах. Тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии (+13,1; 2).

Россиянин Максим Цветков занял девятое место (+44,4; 2), Даниил Серохвостов - 17-е (+1.18,2; 2), Карим Халили - 30-е (+2.06,0; 3), Александр Поварницын - 41-е (+2.33,7; 4).

В общем зачете Кубка мира лидирует Фийон-Майе (581 очко). Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (484), тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен (470). Логинов занимает шестое место (377), Эдуард Латыпов, пропускающий данный этап из-за коронавируса, располагается на 11-й строчке (336), Серохвостов идет 25-м (199), Халили - 29-м (174), Поварницын - 35-м (114), Цветков - 40-м (81), Антон Бабиков, не попавший в гонку преследования, - 44-м (69).

Логинову 29 лет, это второй подиум для спортсмена в личных гонках в текущем сезоне. Ранее он побеждал в спринте в германском Оберхофе на пятом этапе Кубка мира. Также Логинов становился победителем и дважды бронзовым призером в эстафете.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 января в итальянском Антхольце. Соревновательную программу откроет мужская индивидуальная гонка. 

Теги
Биатлон
Australian Open
Олимпийский комитет Сербии выразил глубокое разочарование решением о депортации Джоковича
Ранее Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации
Читать полностью