Российский биатлонист Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира

ТАСС, 16 января. Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в германском Рупольдинге.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции 12,5 км результат 31 минута 30,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Отставание Логинова, который стартовал 32-м, составило 8,8 секунды, он допустил один промах. Тройку лидеров замкнул Антон Смольский из Белоруссии (+13,1; 2).

Россиянин Максим Цветков занял девятое место (+44,4; 2), Даниил Серохвостов - 17-е (+1.18,2; 2), Карим Халили - 30-е (+2.06,0; 3), Александр Поварницын - 41-е (+2.33,7; 4).

В общем зачете Кубка мира лидирует Фийон-Майе (581 очко). Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (484), тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен (470). Логинов занимает шестое место (377), Эдуард Латыпов, пропускающий данный этап из-за коронавируса, располагается на 11-й строчке (336), Серохвостов идет 25-м (199), Халили - 29-м (174), Поварницын - 35-м (114), Цветков - 40-м (81), Антон Бабиков, не попавший в гонку преследования, - 44-м (69).

Логинову 29 лет, это второй подиум для спортсмена в личных гонках в текущем сезоне. Ранее он побеждал в спринте в германском Оберхофе на пятом этапе Кубка мира. Также Логинов становился победителем и дважды бронзовым призером в эстафете.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 января в итальянском Антхольце. Соревновательную программу откроет мужская индивидуальная гонка.