Участники чемпионата Европы выступили в масках в общем номере гала-представления

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Участники чемпионата Европы по фигурному катанию выступили в медицинских масках в заключительном общем номере на гала-представлении по окончании турнира.

Ранее итальянцы Даниэль Грассль, танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри снялись с показательных выступлений. В субботу в общении с журналистами Фаббри рассказал, что тест на коронавирус их тренера Барбары Фузар-Поли дал положительный результат, также в субботу с турнира по медицинским причинам снялась Марина Пиредда.

В сольных номерах спортсмены смогли выступить без масок. Чемпионка Европы, абсолютная рекордсменка мира Камила Валиева выступила под композицию к фильму "Аватар", бронзовый призер турнира Александра Трусова предстала в образе "Чудо-женщины" принцессы амазонок Дианы.

Приз зрительских симпатий за инновационный костюм, судя по всему, достанется серебряному призеру турнира Анне Щербаковой. Она представила публике свой новый костюм, выступая под композицию Ave Maria в исполнении Димаша Кудайбергена. Это был не просто трансформер, в котором в ходе проката фигуристка раскрывает крылья, под конец проката он начинает светиться синими огнями.

По окончании показательных выступлений все участники поздравили с днем рождения дочь тренера Этери Тутберидзе Диану Дэвис, выступающую в танцах на льду с Глебом Смолкиным. 16 января фигуристке исполнилось 19 лет. Но на этом Валиева, Трусова и новый чемпион Европы Марк Кондратюк решили не расходиться и устроили традиционную битву прыжков, сначала исполнив параллельно четверной тулуп.

Трусова с прыжка упала, но в итоге пошла на каскад из пяти прыжков с тремя ойлерами, выполнив четверной лутц, тройной тулуп и три тройных сальхова. Валиева с прыжками справилась.