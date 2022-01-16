Безупречные. Российские фигуристы на втором чемпионате Европы подряд выиграли все золото

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российские фигуристы выиграли четыре золотые медали из четырех на чемпионате Европы, завершившемся на ледовой арене "Тондираба" в Таллине, также в активе национальной сборной три серебряные и две бронзовые награды. Россияне на втором европейском первенстве подряд победили во всех дисциплинах. Финальную точку в турнире поставили хедлайнеры турнира - российские одиночницы Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В короткой программе в их спорт смогла вклиниться бельгийка Луна Хендрикс - та самая, которая на этапе серии Гран-при в Турине в ноябре впервые за долгое время смогла отвоевать у учениц Этери Тутберидзе пусть и промежуточное, но первое место. Она заняла второе место, выиграла короткую программу с новым мировым рекордом Валиева, третьей стала Трусова, четвертой - действующая чемпионка мира Щербакова. Но в произвольной программе Хендрикс ничего не смогла противопоставить российскому трио.

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15-летняя Валиева, несмотря на возраст, смогла стать гарантом надежности, вот уже старт за стартом покоряя свои же мировые рекорды. При этом она не воспринимает их, как что-то сверхвыдающееся, для нее рекорд - показатель роста, не более того, во всяком случае именно это она и декларировала после очередного удачного проката. Не ошибись она в произвольной программе на тройном акселе, фигуристка могла бы, наверное, обновить и этот рекорд, однако на лице - ни тени разочарования, ведь теперь можно подумать и о предстоящей Олимпиаде. "Быть там - это уже достижение", - рассказала Валиева после победы. Валиева по сумме короткой и произвольной программ набрала 259,06 балла. Щербакова стала второй (237,42), Трусова заняла третье место (234,36). Хендрикс расположилась на четвертой строчке (207,97). "Старт-плюс" Щербаковой После четвертого места трехкратной чемпионки России Щербаковой в короткой программе в соцсетях начали обсуждать и ее тренировки без четверных, и ее неудачи на чемпионате России, в том числе падение с четверного флипа. Однако у всех, кто пристально следит за Щербаковой, на устах была одна фраза: "Старт-плюс, она сможет". А это значит, что Щербакова является тем редким спортсменом, который способен в нужный момент сделать все и даже больше того, на что способен. Бронзовый призер чемпионата мира, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Елена Радионова после короткой программы отметила, что Щербакова умеет собираться после неудач. "После сложнейшего чемпионата России было не так много времени, чтобы снова набрать форму, но она делает свой максимум, делает все, что от нее зависит, - сказала она ТАСС. - Аня умеет собираться, что она уже не раз доказывала, и в произвольной программе она еще себя покажет".

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Радионова оказалась права - Щербакова справилась и с собой, и со своими элементами. Хотя, по ее признанию, время до произвольной "доживала как будто до очередного провала". "Прокат все равно был нервный, я ни на секунду не отвлекалась, до финальной позы каждый прыжочек, шаг контролировала, чтобы не было глупостей", - рассказала фигуристка. Колоссально "Русская ракета" Трусова в короткой программе ошиблась на тройном акселе, но сразу после выступления сказала - отказаться от идеи тройного акселя, самого сложного для себя прыжка, для нее подобно проигрышу. Похожая ситуация случилась и в произвольной - четыре заявленных прыжка в четыре оборота и два падения: сделала четверные флип и сальхов, но упала с тулупа и лутца. "Я борюсь сама с собой и буду делать максимум. Мне не так важно, какое место я займу", - заявила фигуристка после проката.

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила стремление Трусовой достичь мечты - исполнить пять четверных. "Пусть сегодня что-то не получилось, сейчас этого достаточно для места на пьедестале", - сказала она ТАСС. Удивляет своей целеустремленностью Трусова и Радионову: "Саша, конечно, удивляет тем, что не сдается, ставит себе сложнейший контент. Да, ошибки не позволили ей подняться выше третьего места, но сделай она все, это ей помогло бы. Но она не останавливается, не облегчает свой контент, идет к своей цели". "Колоссально" - так резюмировала ТАСС общий результат российских одиночниц заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "Девочки произвели колоссальное впечатление, и тренеры, которые их подготовили. Колоссальное", - сказала она. Синицина и Кацалапов отстояли титул Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов смогли отстоять титул чемпионов Европы. В отсутствие серебряных призеров Олимпиады в Пхёнчхане, пятикратных чемпионов Европы французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона бороться за титул сильнейшего танцевального дуэта Европы им пришлось с чемпионами России Александрой Степановой и Иваном Букиным.

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Синицина и Кацалапов победили с результатом 217,96 балла. Степанова и Букин стали вторыми (213,20), третье место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмую позицию (186,61). "Все наши пары молодцы, - прокомментировала ТАСС результаты танцоров победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова. - Была ошибка у Никиты [Кацалапова], во всем остальном шикарно. Хочется отметить произвольный танец Степановой и Букина. Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар". "Серьезный показатель перед Играми" По мнению президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, все российские дуэты выступили хорошо. "Все три наши пары выступили очень хорошо, старались показать максимум, - сказал он ТАСС. - Искренне поздравляю фигуристов и их тренеров. Надо понимать, что каждые соревнования - это новая страница, не надо забывать, что спортсмены - это живые люди, каждый из них будет стараться показать свой максимум".

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В парном катании победителями чемпионата Европы с мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими стали победители прошлого чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23). Победителей и бронзовых призеров чемпионата Европы тренирует Тамара Москвина, Тарасова и Морозов в олимпийском сезоне тренируются под руководством Максима Транькова и команды Этери Тутберидзе. Чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал дебютант турнира Марк Кондратюк, набравший 286,56 балла. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08). Лидировавший после короткой программы россиянин Андрей Мозалев занял четвертое место (265,69), Евгений Семененко стал пятым (260,00).

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