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Australian Open

Заменивший Джоковича Карузо уступил в первом круге Australian Open

Итальянец уступил сербу Миомиру Кецмановичу

ТАСС, 17 января. Серб Миомир Кецманович обыграл итальянца Сальваторе Карузо в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:1 в пользу 22-летнего серба, который в следующем круге сыграет с победителем матча между Михаилом Кукушкиным из Казахстана и американцем Томми Полом. В понедельник Карузо, уступивший в финале квалификации Таро Даниэлю из Японии и занимавший первую строчку в списке лаки-лузеров, заменил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Джокович прилетел в Австралию 5 января для участия в турнире серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но 16 января она была отклонена, и Джоковича депортировали из Австралии.

Кецманович располагается на 77-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго круга.

Australian Open завершится 30 января. В 2021 году победителем турнира стал Джокович, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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