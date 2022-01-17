Польховский: российские биатлонисты имеют хорошие шансы на олимпийские медали в эстафетах

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Текущий сезон показывает, что на Олимпиаде в Пекине сборная России по биатлону может бороться за медали в основном в эстафетах. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В понедельник был объявлен состав сборной России для участия в Олимпиаде 2022 года. В него вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова будут запасными.

"Думаю, выбор был сделан согласно спортивному принципу. Антон Бабиков как стрелок очень стабильный, мог тоже рассматриваться, но состав оптимален на данный момент. Никакого давления, чисто спортивный принцип", - сказал Польховский.

"Как показывает данный сезон, начиная с декабря и январь, мы можем бороться за медали в большей мере в эстафетных гонках, в том числе смешанной. Что касается личных гонок, то у девочек будет зависеть от того, как проведет стрельбу Кристина Резцова, а у мужчин - Александр Логинов. Надо посмотреть, как перенес ковид Эдуард Латыпов. Если он в хорошем состоянии, то также может бороться за медали любого достоинства", - добавил Польховский.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.