{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Максим Цветков и Даниил Серохвостов вошли в состав мужской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на пресс-конференции.

В состав сборной также вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Биатлонисты Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова будут запасными, они останутся в России.

Старшим тренером мужской сборной является Юрий Каминский, женской - Михаил Шашилов.

Российские биатлонисты отправятся в Пекин 26 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
БиатлонОлимпиада-2022 в Пекине
Майгуров: биатлонист Серохвостов завоевал право участвовать в Олимпиаде 2022 года
В понедельник стал известен состав российской биатлонной команды на соревнования
Читать полностью