Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Максим Цветков и Даниил Серохвостов вошли в состав мужской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров на пресс-конференции.

В состав сборной также вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Биатлонисты Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова будут запасными, они останутся в России.

Старшим тренером мужской сборной является Юрий Каминский, женской - Михаил Шашилов.

Российские биатлонисты отправятся в Пекин 26 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.