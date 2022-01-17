{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Тарпищев: Карацеву надо психологически восстановиться ко второму кругу Australian Open

В понедельник российский теннисист в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Аслан Карацев физически успеет восстановиться после пятисетового матча в первом круге Australian Open, но под вопросом остается его психологическое состояние. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open
Теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Карацев обыграл испанца Хауме Мунара в матче первого круга Australian Open со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. В следующем круге он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

"Ясно, что Аслану нельзя было ввязываться в долгие розыгрыши мяча в этом поединке, надо было рвать игру, что он делал не всегда успешно, временами было не ахти какое исполнение. Матч вышел для него тяжелым, и это было ожидаемо, - сказал Тарпищев. - Физически Карацев готов всегда, но остается вопрос нервной нагрузки. Физически ко второму кругу он восстановится, а психологически - это вопрос".

На прошлой неделе Карацев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее, в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Australian Open завершится 30 января.

Теги
Australian OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичКарацев, Аслан Казбекович
Олимпиада-2022 в Пекине
В Госдуме оценили опасность омикрон-штамма коронавируса на Олимпиаде в Пекине
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля
В Госдуме оценили опасность омикрон-штамма коронавируса на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью