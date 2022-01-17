Тарпищев: Карацеву надо психологически восстановиться ко второму кругу Australian Open

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Аслан Карацев физически успеет восстановиться после пятисетового матча в первом круге Australian Open, но под вопросом остается его психологическое состояние. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Карацев обыграл испанца Хауме Мунара в матче первого круга Australian Open со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. В следующем круге он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

"Ясно, что Аслану нельзя было ввязываться в долгие розыгрыши мяча в этом поединке, надо было рвать игру, что он делал не всегда успешно, временами было не ахти какое исполнение. Матч вышел для него тяжелым, и это было ожидаемо, - сказал Тарпищев. - Физически Карацев готов всегда, но остается вопрос нервной нагрузки. Физически ко второму кругу он восстановится, а психологически - это вопрос".

На прошлой неделе Карацев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее, в финале обыграв британца Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Australian Open завершится 30 января.