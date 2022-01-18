Третьяк рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по хоккею перед Олимпиадой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Хоккеисты, представители тренерского штаба и персонала сборной России с отрицательными результатами тестов на коронавирус заехали на базу в Новогорск для прохождения предолимпийского сбора, а члены команды, чьи тесты требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Команда перед началом сбора собралась в одном из московских отелей для прохождения карантина. Из-за положительного ПЦР-теста отсутствует главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

"В настоящий момент после взятия анализов на ковид игроки и персонал сборной с полностью подтвержденными отрицательными тестами заезжают в Новогорск, - сказал Третьяк. - Игроки, представители тренерского штаба и персонала, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина. Отметим, что практически все из них либо не имеют никаких симптомов ОРВИ, либо симптомы выражены слабо. Все они на данный момент изолированы, ни с кем не контактируют и проходят дополнительный мониторинг".

"Конечно, это все отражается на планах подготовки к Играм, но наша задача как Федерации хоккея России - минимизировать влияние подобных факторов и постараться избежать неприятных сюрпризов непосредственно перед Олимпиадой или уже в Пекине. Эпидемиологическая обстановка во всем мире очень непростая, поэтому и было заранее принято решение сделать тестирование многоступенчатым. Как мы сейчас видим, решение это было правильным, мы должны быть уверены, что каждый член команды здоров. Такое решение было принято еще и для того, чтобы не подвергать риску атлетов из других видов спорта, которые уже находятся в Новогорске", - добавил он.

После приезда на олимпийскую базу все игроки еще раз сдадут анализы и до получения результатов тестов будут находиться в своих номерах в режиме изоляции, напомнил Третьяк. "На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия. Те, кто сейчас находится на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, примут участие в теории при помощи видеосвязи, но мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде", - отметил глава федерации.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля.